Trofeo Villa d’Este. La Canottieri riempie il Lario di barche

Torna il Trofeo Villa d’Este, organizzato dalla Canottieri Lario. La gara si sviluppa su un percorso di 3.500 metri per Allievi C e Cadetti e di 6mila metri per Under 17, Under 19, Under 23, Pesi Leggeri, Senior, Esordienti e Master sia maschili sia femminili. Per i piccoli partenza dalla Canottieri Lario e, dopo il periplo dell’Aeroclub, arrivo a Villa Olmo; le categorie superiori partono dalla Canottieri, girano intorno a una boa a Villa d’Este fino al traguardo di Villa Olmo. Nel pomeriggio gara tra le ammiraglie che, dalla passeggiata di Villa Olmo, copriranno 250 metri, offrendo un bellissimo colpo d’occhio.