Trofeo Folgore. Su è giù a coppie

Una Stelvio… innevata ha ospitato l’edizione numero 42 del prestigioso trofeo Folgore di scialpinismo, kermesse in notturna organizzata come di consueto dalla sezione bormina del Club Alpino Italiano. Quella di domenica è stata una serata da incorniciare con i partecipanti al via della gara a coppie Up & Down, salita e discesa, con partenza da Bormio (zona cabinovia), passaggio al Ciuk e ritorno a Bormio. Ai nastri di partenza oltre 60 coppie. In campo maschile hanno trionfato (23’50") i bormini "ciclisti/bikers" (e già vincitori l’anno passato - 2024) Federico Bonseri e Michele Pozzi davanti a Matteo Pedranzini e Mattia Giacomelli e a Denis Pedranzini e Claudio Muller. Al femminile, invece, sul gradino più alto del podio la coppia Manuela Pedrana e Erika Sanelli (31’17") davanti alle sorelle Mascherona (Katia e Marika) e alle giovanissime Gioia Pozzi e Martina Angelini.