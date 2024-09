Tornano a circolare i treni tra Lecco e Tirano: conclusi tre mesi di lavoro sulla linea

Tirano (Sondrio) – Dopo tre mesi tornano a circolare i treni tra Colico e Tirano, dopo la lunga pausa estiva durante la quale la linee si è trasformata in un cantiere per il potenziamento dell’infrastruttura in vista dell’appuntamento con le Olimpiadi invernali del 2026. Anche se è il terzo anno consecutivo che la linea si è concessa una “vacanza“ per i pendolari e gli operatori turistici è comunque stato impossibile riuscire a farci l’abitudine. Molti di loro sono stati costretti a utilizzare l’auto per poter riuscire ad arrivare puntuali al lavoro, in azienda o in ufficio, mentre chi ha scelto di rimanere fedele al treno si è dovuto armare di pazienza. Anche quest’estate infatti, al pari delle due precedenti, i collegamenti da Colico a Tirano sono stati garantiti da autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenord.

“In vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dal 9 settembre il collegamento fra Milano e Tirano vedrà un potenziamento del servizio - spiega Trenord in una nota - che parzialmente era già stato messo in atto dal 10 giugno fra Milano e Colico e consentirà di completare l’offerta fino a garantire una corsa ogni ora per direzione fra Milano Centrale e la Valtellina. Sia sulla linea Milano-Tirano sia sui collegamenti locali Lecco-Sondrio e Sondrio-Tirano l’intera offerta continuerà a essere garantita da treni di nuova generazione: convogli Coradia, che negli orari di punta circolano in doppia composizione, e Donizetti”.

A partire da oggi entrerà in funzione il nuovo nuovo treno 2822 Milano Centrale 11.05 – Tirano 13.52 che circolerà tutti i giorni, fino al 22 settembre terminerà il viaggio a Sondrio, invece che a Tirano. Il nuovo treno 2830 con partenza alle 15.05 da Milano Centrale e arrivo a Tirano alle 17.52 circolerà tutti i giorni, mentre il 2844 Milano Centrale 22.20 – Lecco 23.01 circolerà nei giorni festivi. La corsa 2834 Milano Centrale 17.20 - Sondrio 19.20 prolungherà il percorso fino a Tirano, dove arriverà alle ore 19.52, il convoglio 2818 Milano Centrale 9.20 – Tirano 12.05 che circola tutti i giorni, viaggerà nei giorni feriali escluso il sabato e terminerà il percorso a Tresenda–Aprica–Teglio alle ore 11.57. Tutte informazioni sugli orari e le nuove corse sono a disposizione sul sito di Trenord.