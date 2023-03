Maltempo in Valtellina: torna la neve ad alta quota, temperature in calo

Sciatori

Sondrio, 14 marzo 2023 – Il colpo di coda dell’inverno prolunga la stagione sciistica in Valtellina. Dopo mesi di siccità, precipitazioni ridotte e un anticipo di primavera che ha fatto registrare temperature sopra la media stagionale anche ad alte quote, torna la neve in provincia. Le cime oltre i 1800 metri sono imbiancate, mentre piove sul fondovalle. Più in generale si registra un brusco calo delle temperature sul territorio provinciale, per la gioia degli operatori delle stagioni sciistiche che temevano la chiusura anticipata della stagione.

Per una volta il ritorno a temperature più invernali soddisfa sia gli operatori turistici sia gli agricoltori, che hanno dovuto fare i conti con la quasi assoluta mancanza di precipitazioni piovose di questo inverno anomalo. E non è tutto. Secondo le previsioni, il meteo resterà instabile anche per le prossime 24 ore.