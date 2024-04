Tirano, lezione speciale. A scuola l’alpinista amico di Santo Giovanni Paolo II

A lezione da Lino Zani, l’alpinista camuno amico di Santo Papa Giovanni Paolo II oggi apprezzatissimo giornalista televisivo. Quella vissuta da quasi 300 ragazzi e dalle ragazze del Pinchetti di Tirano, riunitisi per l’assemblea di istituto, è stata una mattinata speciale nella quale ascoltare la straordinaria storia di Lino Zani, seguendo lo scorrere delle immagini che raccontano l’amicizia tra l’alpinista camuno e il Santo Papa Giovanni Paolo II. L’evento è stato possibile grazie alla grande e generosa disponibilità di Juri Baruffaldi, amico di Lino e collaboratore nella produzione del programma di RAI 1 "Linea Bianca". L’incontro con Zani è stato preceduto dalla proiezione del film "A passo d’uomo", nel quale si racconta l’amicizia lunga 20 anni tra Zani e Papa Wojtyla sulle pendici dell’Adamello. Lino ha voluto consegnare un messaggio di grande profondità sulla montagna come luogo privilegiato di spiritualità. "Vi sarà capitato di raggiungere una vetta e dopo la fatica di sedervi a contemplare il panorama dall’alto, avvolti solo dal silenzio, perché a quelle altezze non si può sentire che il silenzio". Rispondendo alla domanda di un ragazzo, sulla possibilità di praticare anche ai giorni nostri lo sci estivo sull’Adamello, Zani ha ricordato il tema della rapida e inesorabile fusione dei ghiacciai che, "per quanto ci possiamo impegnare con politiche di eco-sostenibilità è un processo tragicamente irreversibile e destinato a cambiare per sempre il volto delle montagne e dei suoi abitatori. Le vostre montagne sono ricche di opportunità anche per voi, giovani, e qui in Valtellina avete delle cime e delle vallate bellissime di cui prendervi cura. Il mio consiglio è quello di guardare sempre alla montagna come luogo ricco di valori in un mondo che oggi corre troppo velocemente e ci allontana dall’essenzialità".

Al termine della mattinata, la dirigente del Pinchetti, Rossana Russo, ha ringraziato Zani r e lo ha omaggiato con un manufatto in legno prodotto dagli alunni del corso Iami, a ricordo di questo incontro formativo che rimarrà nella mente di tutti.

Fulvio D’Eri