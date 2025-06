Tirano, il torrente Poschiavino fa paura. Il comitato: “I fondi ci sono, usateli”

Tirano (Sondrio) – Il Comitato Poschiavino chiede risposte concrete al Comune e si interroga sulla mancata richiesta di fondi Aqst per mettere in sicurezza gli argini e la zona. Questa la richiesta del comitato tiranese, composto dai cittadini che abitano nelle aree adiacenti il torrente.

“Da tempo chiediamo un programma completo per la messa in sicurezza del torrente – dicono dal comitato –. Anche nell’ultimo incontro ufficiale, avuto con l’attuale amministrazione comunale, non abbiamo avuto risposte esaustive né dettagliate. Registriamo che la nuova amministrazione sta lavorando alacremente in sinergia con gli enti preposti ma riteniamo che sia importante attuare, implementandole e migliorandole, tutte quelle iniziative condivise che la vecchia amministrazione aveva avviato coordinandosi con il vicino comune di Villa di Tirano e gli altri enti preposti. Ribadiamo che le risorse per la messa in sicurezza del nostro quartiere ci sono, pertanto invitiamo gli amministratori di Tirano a presentare formale richiesta di finanziamento in ambito Aqst 2025 (Accordo quadro di sviluppo territoriale), passando dalle promesse ai fatti”.

Fondi che dovrebbero servire principalmente per questi scopi. “L’Aqst gestisce ingenti risorse (75 milioni nel 2024) frutto dei proventi relativi ai canoni idroelettrici versati dai concessionari (Enel, A2A, Edison, etc) e devono essere spesi privilegiando le opere che salvaguardino l’incolumità dei cittadini e la tutela dei loro beni. Turismo, cultura, sport, sono temi senz’altro importanti, ma la messa in sicurezza del territorio deve avere la priorità”.

Queste le richieste: “Chiediamo il rifacimento del ponte, la realizzazione di una passerella pedonale (il comune di Villa di Tirano ha già inviato all’amministrazione tiranese il progetto di massima), il completamento dei parapetti, il consolidamento e una pulizia ricorrente degli argini. Inoltre siamo convinti che le richieste del comitato Poschiavino avrebbero meritato almeno una scheda di Aqst”.