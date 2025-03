Timori del Pd sulla Popolare: "Incoerenti"

"Mi stupisce che il Pd provinciale si preoccupi per l’offerta pubblica di scambio di Bper nei confronti della Banca popolare di Sondrio". A dirlo è il segretario provinciale della Lega Lorenzo Grillo della Berta, che si dice perlomeno stupito della reazione degli esponenti del Partito democratico. "Apprendo ora che la segreteria provinciale del Pd manifesta le sue preoccupazioni per l’offerta pubblica di scambio di Bper nei confronti della Banca popolare di Sondrio – dice Della Berta (nella foto) –. Viene espressa grande preoccupazione in relazione all’acquisizione di una banca del territorio (Bps) che da sempre sostiene le famiglie e tutto il tessuto produttivo della provincia. Una vocazione di banca radicata nel tessuto sociale, che fa del rapporto profondo e diretto con le persone un cardine imprescindibile. Tutta questa preoccupazione, peraltro condivisibile, incredibilmente viene proprio da coloro (il Pd) che con il governo Renzi e la decisione di trasformare in Spa le banche cooperative ne ha di fatto decretato la morte trasformandole in società sicuramente con caratteristiche e vocazione diversa dall’originaria. Quindi il Pd, per volontà manifesta, ha creato le condizioni in cui oggi ci ritroviamo e, al contempo, manifesta preoccupazione in relazione alle conseguenze del suo agire pregresso. Una gigantesca contraddizione! Non c’è limite all’incoerenza. L’unica cosa che mi resta da dire al Pd locale e nazionale è questo: vi prego non fate più nulla per la Valtellina. In anni recenti avete fatto due cose le cui conseguenze sono state nefaste: la riforma del sistema bancario, e abbiamo visto come è andata a finire, e la riforma delle province. Ecco, vi prego, state fermi, avete dato abbastanza".

F.D’E.