Talamona (Sondrio), 10 agosto 2019 - La quarta sezione dell’asilo statale “G. Gavazzeni” di Talamona si farà. Mercoledì 7 agosto nella sala consiliare si è tenuta la riunione, richiesta dal sindaco Fabrizio Trivella a seguito della diffida da parte di Fism (Federazione italiana scuole materne) all’istituto, al fine di fare il punto sulla situazione e trovare un piano d’azione che fosse condiviso da tutti.

Presenti all’incontro il responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale Fabio Molinari, il dirigente dell’Istituto comprensivo, Elisa Gusmeroli, il presidente della Fondazione scuola paritaria di Talamona, Ferdinando Schiantarelli ed il presidente di Fism Lombardia( Federazione italiana scuole materne) Giampaolo Redaelli. Dalla riunione è scaturito l’accordo a riconoscere una convenzione triennale con un contributo pro capite per bambino frequentante la scuola paritaria pari al costo che l’amministrazione sostiene per i ragazzi iscritti alla scuola statale. Questa sarà di 1.300 euro a bambino all’anno. «Sono molto felice della soluzione che le parti hanno trovato perché ho visto una convergenza di maggioranza e minoranza su un tema tanto importante quale quello dell’educazione dei ragazzi», ha commentato Fabio Molinari, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio. Giampiero Redaelli, presidente di Fism Lombardia aggiunge: «L’impegno assunto da parte dell’amministrazione comunale di Talamona non può che trovare d’accordo la Fism che ringrazia l’Amministrazione perché attraverso il suo impegno, sancito da una convenzione triennale, garantirà una straordinaria opportunità di crescita di ciascuna offerta formativa».

«Il Comune gode di una situazione privilegiata, potendo vantare per la scuola dell’infanzia la presenza sul territorio di due offerte formative complementari, ma altrettanto valide e che coprono la fascia cosiddetta 0-6 - ha dichiarato Fabrizio Trivella, sindaco di Talamona -. È questo un patrimonio storico che va salvaguardato. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per gli esiti della riunione in cui tutte le parti hanno preso atto della necessità di un percorso unitario e condiviso che possa continuare a garantire qualità e puntualità dei servizi per i nostri bambini». Hanno partecipato all’incontro, per l’amministrazione comunale, oltre al già citato primo cittadino, gli assessori Lucia Bianchi e Alessandro Cian mentre per i gruppi consiliari di minoranza Paolo Orlandi e Roberto Tarabini.