Sul palco “La bella e la bestia”. Spettacolo per tutti a scopo benefico Ultima replica de "La bella e la bestia" al teatro Volta stasera alle 20,45. L'incasso devoluto alla Fondazione Soleterre per supporto psicologico ai giovani dell'ospedale S.Matteo di Pavia. Presidente Rizzi chiede maggiori investimenti in neuropsichiatria infantile.