Strada Panoramica dei castelli . Attenzione alle chiusure per riprese tv

Non lavori, ma riprese, foto e video destinati a un programma televisivo di Italia 1 sono all’origine delle brevi chiusure al traffico, oggi e domani 13 febbraio, lungo la strada provinciale n. 21 "Panoramica dei Castelli", dal km 17+800B al km 24+700 nel comune di Teglio e sulla provinciale n. 26 "del Campone", dal km 0+000 al km 4+550, nei comuni di Tirano, Sernio e Lovero. Sarà possibile incappare in questi stop, che non dureranno comunque mai più di 15 minuti, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in base alle esigenze della produzione. La regolazione del traffico sarà gestita dal personale della Polizia Stradale di Sondrio e non si prevedono particolari disagi anche perché sono presenti strade alternative per raggiungere le varie località.