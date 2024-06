Stelvio, strada parzialmente aperta. Al via la stagione dello sci estivo

BORMIO (Sondrio)

Il Passo dello Stelvio ha riaperto parzialmente mentre oggi aprono a pieno regime gli impianti sciistici. Nella giornata di ieri, infatti, la strada dello Stelvio è tornata percorribile fino alla Quarta Cantoniera e quella del Passo dell’Umbra fino a Santa Maria. La neve, scesa copiosa nel corso dell’inverno e della primavera, ne aveva impedito l’apertura costringendo gli organizzatori del Giro d’Italia a cambiare il tragitto della tappa Livigno-S. Cristina Val Gardena che, originariamente, prevedeva il passaggio sullo Stelvio. Il tratto di strada dello Stelvio, dalla Quarta Cantoniera fino al Passo, sarà transitabile solamente dalle 6 alle 12 a causa di pericolo valanghe. La strada del passo Stelvio versante altoatesino rimarrà, invece, ancora chiusa per una decina di giorni. Buone notizie anche per gli amanti dello sci alpino estivo. "Oggi si apre ufficialmente la stagione dello sci allo Stelvio, nonostante le non poche difficoltà saremo operativi tutti i giorni dalle 7 del mattino", ha detto Umberto Capitani, direttore degli impianti funiviari del Ghiacciaio dello Stelvio. F.D’E.