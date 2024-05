Tirano, nasconde un panetto di hashish sotto al sedile dell’autobus: arrestato

Tirano (Sondrio) – Nella tarda serata di venerdì 10 maggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano hanno arrestato uno straniero 28enne residente nella provincia di Sondrio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri, nel corso di uno dei servizi di contrasto alla criminalità comune a bordo dei mezzi del trasporto pubblico concordati con la Prefettura di Sondrio in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno proceduto al controllo di un autobus alla fermata della stazione ferroviaria di Tirano, bloccando il giovane dopo averlo visto nascondere al di sotto del sedile davanti al posto da lui occupato un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Il giovane è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.