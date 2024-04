Lotta allo spaccio. Più sequestri

La Questura è quella di Sondrio, ma il 172° anniversario della fondazione Polizia di Stato si è celebrato a Morbegno, fuori e dentro l’auditorium Sant’Antonio. "Il claim #essercisempre che incarna il nostro costante impegno per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali significa anche non fare distinzioni tra territori – ha sottolineato il questore di Sondrio, Carlo Ambrogio Enrico Mazza – anche l’avere scelto Morbegno significa dare un segnale in questo senso". Nel bilancio spiccano gli stessi quantitativi di droga sequestrata: 1 kg e 513 grammi di cocaina rispetto ai 41 grammi del 2022, oltre 6 etti di eroina contro i 22 grammi dell’anno precedente, 3 kg e 23 grammi di hashish contro 158 grammi del 2022. Il 2023 è stato caratterizzato anche da importanti progetti e dall’applicazione di nuovi e più incisivi strumenti normativi per contrastare in particolare il fenomeno della violenza domestica e di genere e gli atti persecutori, nonché per allontanare le persone pericolose. Consegnati i riconoscimenti al personale che si è contraddistinto in particolari attività di servizio e targhe di ringraziamento. Paolo Verri