Sondrio, 4 aprile 2019 - Continua a dondolare l'altalena del meteo. Ma questa volta, insieme al calo brusco delle temperature, ha portato la tanto attesa pioggia, e pure la neve in quota. Secondo i dati elaborati da Arpa Lombardia e aggiornati alle 12 di giovedì 4 aprile, a partire da mercoledì in provincia di Sondrio sono caduti mediamente 30-70 mm di pioggia.

Dalle stazioni di rilevamento dislocate sul territorio si evincono i millimetri precisi: 46 a Sondrio, 77 al Lago Truzzo (comune di San Giacomo Filippo, in Valchiavenna), 43 a Val Masino, 33 a Samolaco, 32 a Tirano, 12 a Bormio. Il limite per la neve è variabile, da 1200 a 1600 metri, con accumuli importanti oltre i 1800 metri. Attorno ai 2000 metri, ad esempio, i depositi si aggirano tra i 30 e i 70 cm. Le temperature sono decisamente basse: alle 12 di ieri la colonnina segnava 8 gradi a Sondrio e 0 a Bormio. Con l'improvviso cambiamento climatico e l'arrivo della neve fuori stagione, è scattato in Valtellina e Valchiavenna anche il pericolo valanghe: "3 marcato".

Viste le non irrilevanti spennellate di bianco e le condizioni generali che non sono più quelle da freddo intenso, l'attenzione deve essere massima da parte di escursionisti e sciatori che torneranno sulle piste questo fine settimana a godersi il colpo di coda della stagione invernale inatteso, ma non così inusuale visti i trascorsi. Chi viaggia in macchina deve ricordare che i passi alpini valtellinesi si possono percorrere solo con catene montate. Quanto alle previsioni per i prossimi giorni, Arpa segnala ancora pioggia e neve, che si abbasserà attorno ai 1000 metri (a tratti, anche più giù), fino al mattino di oggi, poi un miglioramento con assenza di precipitazioni nella giornata di sabato.

Domenica una nuova, debole perturbazione interesserà la provincia, con molte nubi, specie dal pomeriggio, ma precipitazioni poco probabili e, nell'eventualità, molto deboli. Le temperature massime aumenteranno di nuovo, tornando in linea con la media del periodo.