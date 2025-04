Sondrio guarda avanti. Dal film Shrek all’Ai: obiettivo creatività digitale

Da Shrek fatto dai primi artigiani digitali fino all’Intelligenza artificiale: la vita di Luca Prasso raccontata a Sondrio grazie ad un’iniziativa organizzata da Sondrio Domani, con il supporto di The Liquid Factory, Confindustria Lecco e Sondrio e dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio. Nella suggestiva cornice di Confindustria, Sondrio Domani ha ospitato un evento speciale con Luca Prasso, veterano dell’animazione 3D ed esperto di Ai generativa, per una serata intitolata "From artisanal Shrek to generative Shrek". Un’occasione unica per scoprire come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo della creatività digitale, un viaggio dai contenuti "artigianali" generati con il computer all’Ai generativa.

Prasso ha aperto la sua presentazione raccontando il suo straordinario percorso professionale, "cominciato nel 1986 in uno studio di grafica a Verona. Dopo un periodo a Softimage a Milano, una delle software house più avanzate nel campo della grafica 3D, ha spiccato il volo verso la Silicon Valley, dove ha lavorato per Dreamworks come supervisore del rigging dei personaggi per film iconici come Shrek, Madagascar, How to Train Your Dragon e Kung Fu Panda".

Oggi, Prasso lavora nel team XR di Google, dove si occupa della creazione di dati sintetici per il machine learning, al cuore di molte tecnologie di Ai. Nel corso della serata si è parlato, tra le alte cose, di come è cambiata la creatività nell’era dell’intelligenza artificiale. "Il pubblico ha avuto l’opportunità di esplorare il modo in cui l’Ai generativa sta trasformando l’animazione, il design e la produzione di contenuti. L’intervento, in inglese, è stato preceduto da un’introduzione di Fabrizio Capobianco, partner di The Liquid Factory e promotore dei Valtellina Innovators, che ha inquadrato il contesto e gli obiettivi della serata". Il futuro? Bisognerà fare i conti con l’intelligenza artificiale. Fulvio D’Eri