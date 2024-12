Sondrio celebra le coppie d'oro e di diamante con una cerimonia speciale

Tutti d’accordo: per "durare" ci vogliono salute e pazienza, soprattutto tanta pazienza. Commosse e orgogliose di avere accanto figli, nipoti, addirittura nipoti-bis ieri pomeriggio nella capiente sala Succetti di Confartigianato Imprese di Sondrio le coppie d’oro e di diamante del capoluogo si sono date appuntamento per quello che ormai è diventato un appuntamento fisso delle settimane che precedono il Natale, il momento nel quale l’amministrazione comunale premia la loro unione giunta al ragguardevole traguardo dei 50 e degli ancora più invidiabili 60 anni dal "sì, lo voglio".

A dare loro il benvenuto alle coppie presenti - una trentina delle 99 che hanno tagliato nel 2024 il traguardo - il sindaco Marco Scaramellini, affiancato dal suo vice Francesca Canovi e dagli assessori Raffaella Volpatti e Maurizio Piasini. "È un piacere accogliervi qui oggi per festeggiare questo importante anniversario – ha detto il primo cittadino –. Celebriamo insieme la lunga vita che avete condiviso arrivando a 50 e 60 anni di matrimonio e per questo ci complimentiamo con tutti voi".

L’arciprete di Sondrio don Christian Bricola è intervenuto per porgere il proprio augurio alle coppie di sposi insieme da una vita, anche a quelle che ieri per comprensibili motivi di salute legati all’età non hanno potuto essere presenti. A ricordo degli anniversari di nozze domenica 29 dicembre in Collegiata sarà dedicata la Messa delle 10.30 (contattare entro il 20 l’arciprete al 333.4949124).

Tutte le coppie intervenute all’incontro organizzato dal Comune in collaborazione con la Protezione civile e la Croce Rossa di Sondrio sono state chiamate una ad una per ricevere dalle mani del sindaco la pergamena a ricordo della giornata, mentre gli assessori hanno consegnato ai coniugi un piccolo omaggio: prima a chi si è unito in matrimonio nel 1974, quindi a quelli del 1964. Gli auguri, una calorosa stretta di mano, un breve scambio di impressioni e la fotografia per conservare la memoria di una giornata speciale.

Gli interessati potranno ritirare la foto presso l’Ufficio servizi sociali, a Palazzo Martinengo, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il venerdì anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, a partire da lunedì prossimo. Alle coppie che non hanno potuto essere presenti sarà inviata la pergamena.