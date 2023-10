Serata benefica in memoria di Albisetti

Una serata benefica per raccogliere 21mila euro per finanziare gli studi di due donne medico in Africa e continuare a realizzare il sogno del dottor Walter Albisetti, l’ortopedico di ballerini e ballerine della Scala di Milano, morto all’età di 56 anni il 31 luglio 2003 in un tragico infortunio nel suo orto. La serata benefica "Ciao Walter" è in programma domenica 22 ottobre a Milano al Padiglione Visconti, nell’ex insediamento industriale delle acciaierie Ansaldo del Teatro alla Scala a Milano. Sarà una serata magica all’insegna della solidarietà, con un programma imperdibile che vedrà la partecipazione dei danzatori del corpo di ballo, gli allievi dell’Accademia e i musicisti dell’orchestra del Teatro alla Scala. L’evento è organizzato dalle associazioni no-profit Waves, Epsilon e Fondazione Pro.Sa, con il patrocinio della Scuola di specializzazione in Ortopedia dell’Università degli Studi di Milano.