Ritorna la Fiera dell’Ascensione nell’ex caserma

L’area dell’ex caserma di cavalleria in via Kennedy, totalmente riqualificata e rinnovata, è pronta per ospitate l’edizione 640 della Fiera dell’Ascensione, la più antica della Lombardia, che si terrà dal 9 al 12 maggio organizzata dalla città di Voghera in collaborazione con Fiere In, con il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Pavia, con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia. Dopo l’inaugurazione che si terrà alle 18,30 di giovedì 9, da venerdì a domenica sarà possibile visitare gli spazi espositivi dalle 10 alle 24. Nella parte esterna ci saranno 200 stalli, mentre le bancarelle saranno lungo viale Marx e via Emilia.