Livigno: ragazzi “On the road” a fianco di polizia locale, vigili del fuoco e guardia di finanza

Livigno, 27 agosto 2024 – Esperienza sul campo per le giovani e i giovani che hanno preso parte alla ‘Summer On the Road di Livigno’. È terminata la quinta edizione del progetto ‘Summer On the Road’, iniziativa che ha visto il coinvolgimento di 10 giovani, over 16, accompagnati nelle diverse esperienze dallo staff dell’associazione bergamasca.

Giornate intense, ricche di attività, quelle vissute dai ’Ragazzi On the Road’ a Livigno nei panni degli uomini della Polizia locale, dei soccorritori di Areu, di quelli del Soccorso Alpino e di quelli dell’impianto sciistico Carosello 3000, ma anche nei panni dei Vigili del Fuoco.

I giovani sono stati altresì impegnati nei controlli al Passo del Foscagno a fianco della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane. Settimana che è culminata con una speciale notte On the Road, caratterizzata da controlli stradali prima e poi in pattuglia per “vigilare e sorvegliare” Livigno.

I giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, coinvolti anche attraverso l’importante supporto del CiAGi rappresentato da Michele Ricetti, hanno scelto di mettersi alla prova per arricchire le proprie conoscenze e di apprendere sul campo le buone pratiche.

Ad ascoltare le testimonianze dei partecipanti, il vicesindaco di Livigno Thommy Cantoni, l’assessore Cristina Rupani, il comandante della Polizia Locale Christian Bergamo, i rappresentanti delle forze dell’ordine e i soccorritori che hanno offerto ai ragazzi la preziosa opportunità di vivere la realtà On the Road.

“Vivere l’esperienza sul campo mi ha arricchito. La notte di controlli è stata l’ennesima conferma di quanto sia importante verificare che tutto sia in ordine sul territorio. Tanti pregiudizi che avevo, ora non ci sono più, grazie agli agenti di Polizia Locale che ho affiancato in turno - ha affermato Martina di Livigno -. In un primo momento non avevo simpatia nei confronti della Polizia Locale, al termine della prima edizione ho abbracciato il comandante Bergamo, perché se i miei fratelli ogni sera tornano a casa a dormire è anche merito suo”.

“Dopo questa notte ho capito il lavoro che c’è dietro una pattuglia, ora la guarderò con occhi diversi. Bisogna fare questa esperienza guardando la giusta prospettiva così da capire tutto il lavoro ed il loro impegno – ha detto Davide, 17 anni, residente a Diano Marina (Imperia) -. Sono qui in vacanza e mai mi sarei aspettato di vivere queste emozioni al fianco delle forze dell’ordine e Polizia locale. Il turno in pattuglia mi ha stupito davvero”.