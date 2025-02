Polo del Ministero dell’Economia e Finanze. Taglio del nastro nel capoluogo valtellinese

"È sempre una bella notizia assistere a un’apertura, in tempi in cui purtroppo si registrano tante chiusure". Il prefetto Anna Pavone ha salutato così, martedì, l’apertura in via Trento al civico 10 a Sondrio del "polo del Mef", il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Prima in due sedi distinte, la Ragioneria Territoriale dello Stato e la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado ora si trovano nel medesimo edificio. All’inaugurazione dei nuovi spazi, per ora un unicum sul territorio nazionale, una folta rappresentanza delle massime autorità della provincia. "Il Ministero dell’Economia sta cambiando pelle a livello territoriale, non solo dal punto di vista strutturale, ma per prossimità e trasparenza nei confronti delle persone – ha esordito Michele Vitale, direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e di tutta l’Area Nord Overst - stiamo affrontando con gli enti una delle sfide più grandi per il Paese che è quella del Pnrr, siamo protagonisti di questa partita e il polo Mef di Sondrio è fondamentale proprio perché riesce a stare più vicino a imprese e cittadini". "Si tratta di una sede molto importante perché tiene conto di un bacino d’utenza penalizzato dalle difficoltà legate alle infrastrutture della zona" ha dichiarato Giusy Cilia, direttore della Ragioneria Territoriale di Como, Lecco e Sondrio.