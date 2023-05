Politeama, dopo vent’anni di degrado i lavori della rinascita

È entrato ufficialmente a far parte del patrimonio del Comune di Como guidato dal sindaco Rapinese (foto) l’ex cineteatro Politeama, chiuso da oltre vent’anni dopo la morte dell’ultimo proprietario. Acquistato a fine novembre dello scorso anno dopo il rogito, registrato il 28 febbraio, è arrivata anche la consegna delle chiavi che sancisce il definitivo passaggio di proprietà. Una data a suo modo storica che mette la parola fine, si spera, ad almeno vent’anni di degrado. Ora che la struttura è di proprietà del Comune si potrà intervenire con gli interventi di messa in sicurezza. L’immobile è stato acquistato a prezzo di saldo, spendendo un milione e 262mila euro che rimarranno in larga parte nelle casse comunali. L’82% delle azioni era da anni di proprietà del Comune, così al netto delle spese legali di 58mila euro alla fine gli altri proprietari si divideranno poco più di 230mila euro. Il primo intervento è stata la manutenzione del verde attorno all’edificio. Ro.Ca.