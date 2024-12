Piattaforma per strutture ricettive. Strategie dei prezzi e ricavi. Iodah promette un grande aiuto

Ottimizzare le strategie di prezzo, massimizzare i ricavi e migliorare la propria reputazione. È quanto promette Iodah (Intelligence on destination and hospitality), messa a disposizione gratuitamente da Apf Valtellina agli albergatori, dopo che il 31 ottobre fu svelata la piattaforma Iodah dedicata all’intero territorio provinciale. La versione per gli albergatori raccoglie una serie di dati sull’offerta ricettiva, pubblicati principalmente sui siti delle strutture e sulle principali Ota, le agenzie di viaggio online: in sostanza Iodah è in grado di fornire una fotografia attuale, ma soprattutto previsionale, del comparto alberghiero.

"Speriamo che questo strumento sia un valido supporto per affrontare le sfide del settore e valorizzare ulteriormente la nostra splendida provincia" ha dichiarato Davide Menegola, presidente della Provincia. "I dati sono molto importanti per gli operatori – afferma Roberto Galli, presidente provinciale di Federalberghi – perché consentono di calibrare le proprie scelte, anche quelle strategiche, di aumentare la marginalità, di effettuare raffronti con i competitor, di gestire al meglio prenotazioni e cancellazioni. Grazie alle proiezioni sulle settimane future, si possono adottare con largo anticipo politiche commerciali in grado di far crescere il tasso di occupazione della propria struttura e la sua redditività: il prezzo dinamico è un elemento sempre più rilevante".

"La facilità d’uso, la rilevanza delle informazioni fornite e l’Intelligenza Artificiale messa a disposizione da questo strumento supporteranno gli operatori nel governare il rapido processo di trasformazione del travel e dell’ospitalità" le parole di Fabio Primerano, fondatore della piattaforma Iodah e presidente di Federalberghi Lombardia. Gli albergatori interessati alla piattaforma possono contattare Federalberghi Sondrio che opera in Confcommercio Sondrio.

Sara Baldini