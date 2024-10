È Sondrio la città con le auto più vecchie della Lombardia: un veicolo ha in media 13 anni e tre mesi

Sondrio, 31 ottobre 2024 – Il parco automobilistico in Lombardia continua a invecchiare, con l'età media delle auto che ha raggiunto, nel settembre 2024, gli undici anni e 1 mese, registrando un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da un’analisi del portale di assicurazioni Facile.it. Analizzando le statistiche a livello provinciale, Sondrio detiene il primato per le auto più datate, con un'età media di 13 anni e 3 mesi. Seguono, sempre a livello lombardo Cremona e Mantova, entrambe con veicoli di 12 anni e 2 mesi, mentre Brescia si attesta a 11 anni e 11 mesi. Bergamo e Pavia mostrano una situazione simile, con un'età media dei veicoli di 11 anni e 7 mesi. Scorrendo ulteriormente la graduatoria, si trovano Varese e Lecco con un'età media di 11 anni e 3 mesi, e Como con 11 anni e 2 mesi. Lodi si avvicina alla soglia dei 11 anni con un'età media di 10 anni e 11 mesi. In controtendenza, Milano emerge come la provincia lombarda con le auto più giovani, con un'età media di 10 anni e 5 mesi, seguita da Monza Brianza, dove l'età media è di 10 anni e 10 mesi.