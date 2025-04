Lavori terminati. Festa nella sede degli anziani

A Sondalo un luogo più accogliente per gli anziani: inaugurata la nuova sede dell’Associazione, rinnovata grazie ai lavori effettuati a gennaio, che l’hanno resa più sicura e confortevole per i sondalini che la frequentano praticamente ogni giorno. In un clima di convivialità e partecipazione, il sindaco Ilaria Peraldini, con gli assessori Luca Della Valle e Beatrice Arighi, si è unita al direttivo e ai membri dell’Associazione Anziani per festeggiare l’importante traguardo. "Dopo diversi incontri e scambio di idee – ha detto Peraldini – abbiamo deciso di investire risorse per migliorare la sede che ci auguriamo possa essere vissuta sempre di più, con lo stesso spirito di accoglienza e calore che da sempre contraddistingue l’Associazione Anziani. Vogliamo continuare a valorizzare i luoghi di aggregazione, perché sono il cuore pulsante della nostra comunità". Nella sede gli anziani si ritrovano socializzare e organizzare tornei di carte e altri momenti aggregativi. "Grazie agli interventi di tinteggiatura, controsoffittatura e adeguamento degli impianti elettrico e di riscaldamento, la sede, situata nello stabile delle scuole, è pronta ad accogliere nuovamente le attività".

Fulvio D’Eri