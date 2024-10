Museo civico. Omaggi in prosa alla lirica e Scala

A un anno di distanza da "La piccinina", hanno preso il volo "Le cicogne della Scala", il nuovo romanzo di Silvia Montemurro (nella foto) uscito proprio ieri sempre per E/O. E dopo una prima presentazione proprio a Milano dove il racconto è ambientato, oggi tocca alla provincia di Sondrio da cui proviene la scrittrice. Il tour prevede stasera l’incontro di Morbegno alle 20.45 nella sala conferenze del Museo civico di via Cortivacci, cui seguiranno gli appuntamenti alle 18 di mercoledì 30 ottobre alla libreria Metamorfosi di Sondrio e alle 21 allo Spazio Maganetti di Tirano, per iniziativa della libreria Il Mosaico. Ancora Milano, come detto, e ancora tante donne nel nuovo romanzo di Montemurro che è anche un omaggio alla Scala e ai suoi protagonisti.