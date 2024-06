La promessa di Patrizio Del Nero: "Al centro metteremo le persone di Morbegno"

Morbegno (Sondrio), 6 giugno 2024 – La centralità delle persone e della comunità è una parte rilevante ed essenziale del programma elettorale della lista Morbegno Del Nero sindaco. "Spesso nelle varie campagne elettorali – dice il candidato – si parla troppo e, a volte, solo o quasi di opere pubbliche da realizzare e si trascura l’importanza delle persone e della comunità. Noi abbiamo intenzione, se eletti, di mettere al centro proprio le persone, di tutte le età, perché riescano a trovare nella città di Morbegno il luogo dove poter sviluppare progetti e coltivare passioni e sogni. Vogliamo una città altamente inclusiva. La vicinanza, l’ascolto attivo e l’impegno per il bene comune sono fondamentali per guadagnare la fiducia della popolazione".

Tra gli altri punti del programma, da segnalare, le proposte per il rilancio dello sport con la realizzazione, fra le altre cose, della Cittadella dello Sport nella zona nord dallo stadio al Parco della Bosca, per vedere il turismo come "motore di crescita", per migliorare sensibilmente il decoro urbano "elemento fondamentale per la reputazione e l’attrattività di una città".

E ancora: promuovere la transizione ecologica attraverso anche le comunità energetiche, per "risolvere le grandi problematiche della sanità di montagna col diritto alla cura che non si fa con chiacchiere e promesse". Morbegno deve "diventare una “città ideale” porta delle Alpi". Di seguito i candidati: Giorgio Ciapponi, Francesco De Meo, Annina Gusmeroli, Maurizio Leali, Gabriele Magoni, Cesare Mazzocchi, Lidia Moretto, Vanessa Offredi, Fabiano Paniga, Annalisa Perlini, Bruna Perlini, Luca Romano, Andrea Ruggeri, Nicola Scinetti, Elia Spinetti, Luisa Xeres. Il 67enne Patrizio Del Nero, di Forza Italia, ha deciso di mettere a disposizione dei morbegnesi la sua esperienza in campo politico e nell’amministrazione pubblica e domenica sfida Franco Marchini di "Noi per Morbegno". Lista quest’ultima che ha diviso il centrodestra, come ha dichiarato ieri l’onorevole Marco Reguzzoni, già esponente di spicco della Lega e ora candidato da indipendente alle Europee con Forza Italia nella circoscrizione del Nord Ovest. "Nella città che ha dato i natali ad un grande riformista cattolico come Ezio Vanoni - ha sottolineato Reguzzoni - la lista di centro destra è saldamente composta da Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre il Pd di Elly Schlein, preoccupato per una sconfitta annunciata, a causa dell’immobilismo e dell’inconcludente amministrazione uscente di sinistra, non si è fatta scrupolo di rastrellare i voti del partito di Salvini e Vannacci, che altrove rifiuta sdegnosamente".