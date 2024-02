Milic racconta il libro “La locanda ai margini d’Europa“

I tre appuntamenti di “Lungo il confine orientale italiano“, iniziativa promossa dal Consorzio Villa Greppi in occasione del Giorno del Ricordo e in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, partono venerdì alle 21 a Bulciago con l’incontro con Enrico Maria Milic, autore del libro “La locanda ai margini d’Europa“, nella sala conferenze di via del Beneficio 1, nella biblioteca comunale. Nel racconto, 150 anni di storia che passa sulle teste e nei cuori delle persone di un piccolo borgo sul confine, su un Carso aspro e duro, tra Italia e Slovenia.