Maltrattava l’anziana madre e la trattava come una serva: condannato un 52enne di Piantedo

Piantedo (Valtellina) – Un anno e cinque mesi di carcere, oltre a un programma terapeutico. Sono le conseguenze, per un 52enne di Piantedo, dei gravi maltrattamenti a cui sottoponeva la madre, anziana e malata. L’uomo è stato condannato ieri.

La trattava come una serva e pretendeva che si occupasse lei finanziariamente di entrambi, la insultava e minacciava continuamente. L'uomo era accusato di aver reso un inferno la vita della madre dal 2020 al settembre del 2021, quando lei aveva finalmente sporto denuncia contro il figlio dopo l'ultimo, grave episodio: lui l'aveva spintonata e fatta rovinare a terra, facendola finire in ospedale. Il giudice Valentina Rattazzo ha applicato all'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, e dovrà seguire un percorso terapeutico presso la struttura individuata dal servizio psichiatrico.