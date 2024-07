Sondalo: malato di tbc fugge dall’ospedale e sale su un bus. Panico fra i viaggiatori

Sondalo, 4 luglio 2024 – Fugge dall’ospedale di Sondalo: malato di tubercolosi identificato su un bus e riportato in reparto. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 luglio. L’uomo, uno straniero, è riuscito ad allontanarsi dalla struttura in cui si trovava ricoverato da qualche tempo, eludendo la sorveglianza del personale sanitario.

Uscito in strada, si è recato presso la stazione degli autobus, salendo su un pullman per Tirano. In ospedale, intanto, gli infermieri si sono accorti della sua sparizione e hanno avvisato i carabinieri.

I militari dell’Arma lo hanno individuato mentre il bus era fermo alla stazione di Morbegno. Lo hanno convinto a scendere dal mezzo e, fatta giungere un’ambulanza sul posto, hanno sovrainteso al suo trasferimento in un ospedale con sede in altra provincia.

L'Ats della Montagna ha disposto l'immediata sanificazione del bus su cui il malato aveva viaggiato e l'assistenza e la profilassi del caso ai viaggiatori, molti dei quali preoccupati per avere appreso di avere viaggiato con un passeggero con una patologia infettiva. Sono stati trasferiti su altri mezzi per proseguire il viaggio.