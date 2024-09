Lo scioglimento dei ghiacciai sulle Alpi. Arpa sale in cattedra

Un workshop di alto livello per parlare dei ghiacciai e di alcune problematiche strettamente collegate al clima che cambia. È quello che Arpa Lombardia, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, organizza a Bormio martedì prossimo. Lo scioglimento dei ghiacciai, a causa dell’innalzamento delle temperature, è purtroppo tangibile ed è un problema gravissimo che gli scienziati stanno studiando ormai da anni. E anche poche settimane fa, Bormio è stata la sede di un importante appuntamento organizzato da Legambiente, in occasione della Carovana dei Ghiacciai, in cui si è parlato di queste problematiche cercando anche soluzioni. Il simposio, dal titolo "Ghiacciai e risorsa idrica nel clima che cambia", si terrà martedì 17 settembre nelle sale al Centro Nivometeorologico di Bormio ed è organizzato da Arpa in collaborazione con il Parco Nazionale dello Stelvio e con la partecipazione di Regione Lombardia. All’incontro parteciperanno anche rappresentanti di Enel Green Power e A2A. L’evento sarà un’occasione di divulgazione e confronto sulla conoscenza della risorsa idrica per un suo utilizzo razionale, consapevole e sostenibile. F.D’E.