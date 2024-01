ll prof che sogna di diventare un cantante

Un villaggio alla fine del mondo. È Lunana, un paesino con 56 anime che si trova ad 8 giorni di cammino e ad un’altezza di 4.800 metri, dove manca qualsiasi comfort e dove la scuola non è altro che una stanza in cui si deve scrivere sul muro perché non esiste una lavagna. "Lunana: il villaggio alla fine del mondo" è il titolo del film che verrà proiettato mercoledì sera al cinema a Bellano. L’ingresso è gratuito, nell’ambito della rassegna "I film di qualità". Il film racconta di Ugyen, un giovane insegnante di città che sogna di lasciare il Bhutan per raggiungere l’Australia diventare un cantante, ma che per punizione il viene inviato a Lunana appunto.