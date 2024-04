Lite degenerata tra due svizzeri e i clienti di un bar. Spunta coltello

Una lite scoppiata senza apparente motivo tra i clienti di un bar di Campione d’Italia e due giovani svizzeri che, dopo essere entrati nel locale, hanno iniziato a disturbare i clienti arrivando a usare uno spray al peperoncino. È accaduto l’altra notte verso le 3 in piazza Roma. I due aggressori, poi identificati in un ventiquattrenne di Chiasso e un ventiseienne di Agno, hanno ingaggiato una lite sempre più pesante causando anche danni al locale.

I due giovani svizzeri hanno avuto la peggio: i clienti del locale li hanno inseguiti fuori e li avrebbero a loro volta aggrediti per allontanarli, al punto che i due hanno terminato la nottata al Pronto soccorso di Lugano, dove sono andati a farsi medicare le ferite rimediate, una delle quali seppure non grave sarebbe stata assestata con un coltello. I carabinieri di Campione hanno avviato le indagini, utilizzando le immagini delle telecamere della piazza per arrivare a identificare tutti i partecipanti all’aggressione, e soprattutto per capire chi abbia utilizzato il coltello.

Pa.Pi.