La prima mostra in Italia dello street artist. Andrea Ravo Matton

Inaugurata la prima mostra in un museo in Italia di Andrea Ravo Mattoni, street artist varesino noto a livello internazionale per la copia dei grandi classici attraverso l’uso delle bombolette spray. Al Castello di Masnago davanti ad una folla di visitatori si è aperta "img2img - Pittura, Copia e Intelligenza artificiale". L’esposizione, a cura di Monica Guadalupi Morotti e Andrea Ceresa, proseguirà fino al 28 luglio. Nelle stanze 25 opere inedite realizzate per l’esposizione, principalmente dipinte a spray su tela, ma anche due interventi ad acrilico su pietra.