La fiera degli amari. Gli spiriti bresciani si fanno assaggiare

Amari, bitter, vermouth: ‘spiriti’ bresciani che si mettono in mostra. Inizia oggi, alle 9,30, a Montirone, la 1ª edizione di Alchimie, fiera degli amari bresciani (e non solo), ospitata al Teatro Sicomoro, fino alle 18,30. Un’esperienza sensoriale esclusiva dove erbe aromatiche e antichi segreti si fondono per diffondere il piacere e la cultura dell’amaro, attraverso accostamenti e combinazioni insolite con formaggi, mieli e molto altro. Organizzato da Vini&Cucina Bresciana e Brescia nel Piatto in collaborazione con il Comune di Montirone.