Ingrassia-Guidi strana coppia made in Usa Questa sera, al Fumagalli di Vighizzolo, Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi aprono la 25esima stagione teatrale con "La strana coppia" di Neil Simon. Oscar e Felix, due amici divisi dal divorzio, si ritrovano a convivere in un appartamento a Manhattan. Biglietti in vendita a 30-36€.