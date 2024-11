Incidenti stradali. Tre feriti lievi

Due incidenti stradali con modalità simili, lo scontro tra due auto, ieri a metà giornata. Il primo si è verificato sulla provinciale 16 in territorio comunale di Colorina intorno alle 11.30 e ha visto coinvolte due persone, una giovane di 21 anni e un uomo di 32 anni che l’ambulanza ha trasportato in ospedale a Sondrio in codice giallo, dunque in condizioni serie, ma non gravi. Scontro tra veicoli poco prima delle 14 a Cosio Valtellino, lungo il tracciato della vecchia Statale 38. Ferito in modo lieve, ma comunque trasportato in ospedale

a Sondrio un uomo di 52 anni.