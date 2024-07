In difficoltà sul Disgrazia e sul passo del Barbacan. Due alpinisti soccorsi

La stazione di Valmasino del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna ha tratto in salvo due alpinisti in pericolo sul Disgrazia e nei pressi del passo del Barbacan. Inizio di settimana molto attivo per gli uomini del soccorso alpino che, lunedì pomeriggio, sono intervenuti in soccorso di un alpinista trovatosi in difficoltà in una zona molto impervia, a 3400 metri di quota, mentre tentava la salita alla via normale del Monte Disgrazia. Sul posto l’elicottero dell’elisoccorso di Sondrio che ha recuperato la persona con il verricello. Nel tardo pomeriggio di martedì, sempre in Valmasino, c’è stato un intervento per aiutare un escursionista che si è trovato in una zona molto impervia a 3600 metri di quota, al passo del Barbacan settentrionale, nei pressi del Rifugio Gianetti. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio.