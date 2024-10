Il sostegno delle Amazzoni ad Oncologia

Le amazzoni regalano “aria“ al reparto di oncologia dell’ospedale di Sondrio. In funzione già da qualche tempo, l’impianto di condizionamento donato dall’associazione Amazzoni, fondata nel 2008 per iniziativa di un gruppo di donne operate di cancro al seno dalla dottoressa Patrizia Franzini con la volontà di sostenere le donne e di divulgare una corretta informazione per stimolare la prevenzione, è stato inaugurato ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì nel reparto di oncologia dell’ospedale di Sondrio, alla presenza del direttore generale Monica Fumagalli. L’impianto è stato installato lungo il corridoio sul quale si affacciano le camere che vengono rinfrescate dall’aria che esce dalle bocchette poste sul soffitto.

"Ringrazio l’associazione Amazzoni che è sempre molto vicina ai nostri ospedali - ha esordito il direttore generale Fumagalli -: questa è una donazione importante che ci ha consentito di rendere confortevole il reparto durante i caldi mesi estivi. Il mio ringraziamento va alla presidente Giuseppina Osmetti e a tutte le volontarie, a chi opera in reparto e in particolare al direttore Alessandro Bertolini". "Siamo molto orgogliose di essere qui - ha aggiunto la presidente delle Amazzoni Osmetti -. In primis ci rivolgiamo alle donne operate di tumore al seno, ma con questo intervento abbiamo voluto ampliare la nostra attività per restituire al territorio quello che ci dà. Grazie alla collaborazione in atto con Asst Valtellina e Alto Lario ci saranno sicuramente altre iniziative come questa". Dal 2022, il reparto è ubicato al secondo piano del padiglione Nord dell’ospedale di Sondrio. Nel giugno scorso, i sei posti letto originari sono stati raddoppiati. Nel 2023 i ricoveri sono stati 435 e l’anno in corso, secondo le stime, chiuderà con gli stessi numeri. F.D.E.