“Il rosso e il blu” sono i colori dell’innovazione

Un festival dedicato all’innovazione e allo sviluppo etico che unisce, per la prima volta, i due poli tecnologici di Brescia e Bergamo, ovvero rispettivamente il CSMT Innovative Contamination Hub e Kilometro Rosso Innovation District.

Nell’ambito di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, partirà il 2 maggio ‘Il rosso e il blu’, nome del festival ispirato ai colori rappresentativi dei due poli: una rassegna di sei eventi gratuiti (tre nella città di Brescia e tre nella città di Bergamo) per parlare soprattutto ai giovani e lasciare idee e progetti in eredità agli ‘artisti di domani’. Presentato ieri a palazzo Loggia a Brescia, il festival propone format moderni, secondo il concetto della ‘non conferenza’ basata sullo scambio di idee, che si affianca a quello della conferenza aperta, i cui contenuti sono animati dai partecipanti stessi, da facilitatori e startupper guidati da esperti di fama nazionale. L’avvio sarà in Kilometro Rosso il 2 maggio alle 14,30, con l’evento dal titolo ‘Cultura dell’innovazione e valore dell’intangibile’. Si chiuderà il 25 maggio nella sede del CSMT con ‘2050: i colori del futuro’. Per tutta la durata della rassegna, i due poli ospiteranno la mostra fotografica su contest internazionale ‘Il rosso e il blu’ organizzata con Academ GroupAcadem (dal 2 al 16 maggio al Kilometro Rosso e dal 18 al 25 al CSMT). Federica Pacella