Il questore Riccio: "Momento tragico, siamo vicini alle famiglie"

Sabato Riccio sarà il questore di tutti i valtellinesi. Lo ha sottolineato lo stesso Riccio nella mattinata di ieri nel corso di un incontro con la stampa tenutosi nella sede della Questura di Sondrio. Il suo primo pensiero è stato per i tre ragazzi del Sagf tragicamente scomparsi nei giorni scorsi in Valmasino. "Sono arrivato in Valtellina in un momento tragico, in cui tre giovani ragazzi del Sagf sono morti nel corso di un’esercitazione. Rinnovo le condoglianze alle famiglie dei tre ragazzi anche a nome della Polizia di Stato, al comandante provinciale della GDF e ai colleghi dei tre militari". Nato a Nola, il 17 agosto 1969, sposato e padre di due ragazze, di 27 a 19 anni, Sabato Riccio è al suo primo incarico come questore ma può vantare una grande esperienza, incominciata nel 1994 con l’incarico di dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico presso la Questura di Potenza della quale diverrà nel 1996 dirigente della squadra mobile e sezione criminalità organizzata nonché reggente della locale divisione anticrimine. "Sicuramente un’ottima palestra".