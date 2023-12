Il festival dei giovani film-maker. A Varese torna “Cortisonici“

Si svolgerà dal 5 al 13 aprile 2024 la 21ª edizione di Cortisonici Film Festival, appuntamento internazionale dedicato ai cortometraggi. Diverse le novità in vista per la rassegna varesina, a partire dalla sezione dedicata ai più giovani, che si amplia e raddoppia. Oltre a "Cortisonici Ragazzi", rivolta agli adolescenti tra gli 11 e 19 anni, per la 1ª volta al via "Cortisonici Academy", dedicata a studenti di università, scuole di cinema o di enti di formazione che operano in ambito audiovisivo. Saranno quindi due i bandi: per entrambi la scadenza è fissata al 18 febbraio. Il tema è libero: l’obiettivo è coinvolgere i giovani in maniera trasversale, con la curiosità di raccogliere le intuizioni più disparate. I cortometraggi possono affrontare tematiche trasversali, con il supporto di uno o più generi cinematografici. Per sviluppare i soggetti potranno esser utilizzati diversi format audiovisivi: dal film di fiction e di genere allo spot e al videoclip, fino alla videoarte, al reportage e al documentario. Unico vincolo la durata: non devono superare i 15 minuti. La scadenza è il 18 febbraio. Al festival si affianca quest’anno il progetto "Cortisonici-Miracolo a Varese", che ha ottenuto un finanziamento da Fondazione Comunitaria del Varesotto ed è collegato a una campagna di raccolta fondi a cui si può aderire sul sito della fondazione. Lo scopo è favorire lo sviluppo delle sezioni dedicate ai più giovani e sostenere il festival, da sempre gratuito. L.C.