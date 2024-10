I primi cento giorni del sindaco. Stoppani punta sul turismo e bacchetta la vecchia Giunta

I primi 100 giorni di Stefania Stoppani alla guida del Comune di Tirano in aula. In occasione del Consiglio comunale, la prima cittadina ha tracciato una sorta di bilancio dei suoi primi 3 mesi di "governance" in uno dei municipi più grandi e importanti della Valtellina. "I primi 100 giorni di governo sono stati caratterizzati da un’intensa attività di ricognizione – sottolinea -, durante la quale ci siamo rapidamente inseriti nel funzionamento della macchina comunale e abbiamo stabilito un dialogo costruttivo con gli attori economici locali, tra cui l’Unione commercianti e Confartigianato. Le tre principali manifestazioni, Notte dei Saldi, Tiranotte ed Eroico Rosso, sono state un successo non solo dal punto di vista economico, ma anche per il loro impatto sociale". Per i provvedimenti già presi dall’amministrazione: "Abbiamo avviato l’iter per l’introduzione dell’imposta di soggiorno, a partire dal 2025, che permetterà di destinare ulteriori risorse al miglioramento della città, in particolare per il turismo e l’accoglienza. L’iniziativa della chiusura domenicale di Piazza Basilica, inizialmente accolta con qualche riserva, si è rivelata un successo". Per il Piano di diritto allo studio "abbiamo rinnovato con modifiche che includono il bonus libri e il miglioramento del sistema di erogazione. Abbiamo collaborato con l’Istituto Comprensivo di Tirano per garantire una ripresa sicura delle attività scolastiche, affrontando in primis gli interventi urgenti. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e adeguato per l’apprendimento dei nostri ragazzi, con un’attenzione particolare alle scuole e ai progetti educativi". Tra le varie iniziative da segnalare il progetto di gestione del Local Hub "che è in fase di sperimentazione, con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato ai giovani, dove possano aggregarsi, studiare e partecipare ad attività ricreative. Abbiamo anche rafforzato la collaborazione con la biblioteca". Infine, il sindaco ha criticato la gestione dei conti da parte della precedente Giunta, "evidenziando 700mila euro di crediti non riscossi da Secam e oltre 224.000 di contravvenzioni non recuperate dal 2018. Questa gestione inefficace ha lasciato un pesante fardello che l’attuale amministrazione dovrà risolvere".