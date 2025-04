Fratelli d’Italia:: "La PopSondrio resti la banca di noi valtellinesi"

La Banca Popolare di Sondrio deve rimanere la "banca" dei valtellinesi. Questa è l’opinione di gran parte dei residenti e della politica locale. Un’opinione bipartisan, così come confermato dall’uscita di Nicola Osmetti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "In un tempo in cui molte banche perdono il contatto con il territorio e con le persone, la Bps si conferma come un faro di affidabilità, radicamento e innovazione. Per i valtellinesi è la Banca".