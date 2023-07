Valdidentro, Roberto Gasperi precipita e muore in un dirupo sul monte Solena

Tragedia ieri sul monte Solena, in territorio comunale di Valdidentro, al confine con lo Stelvio. Un escursionista di 56 anni, Roberto Gasperi, originario di Bormio, residente a Valdidentro, è precipitato in un dirupo e non ha avuto scampo. Scarne, al momento, le notizie sulla dinamica dell’incidente alpinistico avvenuto in una zona che porta alla cima alta circa 3000 metri, dalla quale si dominano i laghi di Cancano. L’allarme è scattato attorno alle 19.10. Quando i volontari del Soccorso Alpino VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, stazione di Bormio, con i militari del Sagf-Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Bormio, hanno raggiunto il luogo della disgrazia, per il 56enne purtroppo non c’era più nulla da fare. Un velivolo di Elisondrio ha provveduto a portare a valle la salma. Mi.Pu.