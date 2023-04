Ecco le guide esperte per “pescare“ i turisti

Presentata a Sondrio l’associazione “Guide di Pesca professionali della Valtellina e della Valchiavenna“. Nata dalla volontà e dalla passione di alcune guide professionali, formatesi in passato attraverso qualificati corsi professionali e continui aggiornamenti e specializzate nelle diverse discipline di pesca, l’associazione accomuna alcuni professionisti uniti dal profondo rispetto e legame per la natura, dalla passione per la pesca in tutte le sue forme e dal forte legame con il territorio.

"La nostra missione è quella di “creare“ turismo attraverso lo sport della pesca – dicono dall’associazione -, portando il cliente pescatore a vivere un’esperienza meravigliosa in piena sicurezza. A vivere piacevoli ore di pesca passate in mezzo alla natura incontaminata, luoghi dai sapori incredibili, in un territorio di pesca unico nel suo genere. La Provincia di Sondrio, infatti, può vantare 1250 km di acque pescabili, 74 km di zone riservate alla pesca a mosca e artificiali, circa 110 laghi alpini, 220 torrenti montani e 24 bacini artificiali. Acque limpide popolate da Salmerini, Trote Fario e la mitica Marmorata che abbiamo voluto inserire nel nostro logo associativo. Le guide professionali di pesca che ad oggi fanno parte dell’associazione quali soci fondatori, si sono tutte formate attraverso corsi ed aggiornamenti previsti da AIGUPP, unica associazione di categoria che rappresenta sul territorio italiano le guide professionali che operano nel settore del turismo legato alla pesca ricreativa. L’intento del nostro “gruppo guide“ è quello di creare un’offerta turistica legata al settore della pesca sportiva in Valtellina e Valchiavenna. Altro fondamentale intento del nostro “gruppo guide“, quello di incentivare sempre più la collaborazione con l’Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio (gestore delle acque per la pesca nell’intera Provincia), con gli enti di promozione turistica regionali e provinciali". F’D.E