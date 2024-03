Ecco i cinque candidati nel CdA di Bps

Ecco i 5 candidati del CdA della BPS per l’elezione di cinque amministratori per il triennio 2024/2026. In una nota, rilasciata nei giorni scorsi, la BPS informa che il Consiglio di amministrazione, "ha approvato all’unanimità la composizione della propria lista di candidati. I candidati sono stati selezionati nel pieno rispetto della normativa vigente e dell’apposito regolamento… Le valutazioni del Consiglio sono state svolte alla luce del dialogo intrattenuto con gli stakeholder e i proxy advisor". Ecco i 5 candidati: Roberto Giay; Loretta Credaro (esecutiva), Giuseppe Recchi (indipendente), Pierluigi Molla (indipendente), Francesca Fraulo (indipendente). Con l’occasione, il Consiglio di amministrazione ha ringraziato i consiglieri Alessandro Carretta, Donatella Depperu e Attilio Piero Ferrari per il fattivo contributo alla crescita della banca da loro offerto per lunghi anni. F.D’E.