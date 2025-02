Dono da Cancro primo aiuto. Sono due carrozzine Trioway

Cancro primo aiuto dona due carrozzine alla sanità valtellinese. Una delegazione dell’associazione brianzola è stata ricevuta ieri mattina dai vertici dell’Asst Valtellina e Alto Lario ai quali ha donato due moderne carrozzine Trioway che vanno così ad aggiungersi ai precedenti due esemplari donati nei mesi scorsi. Le Trioway sono carrozzine dotate di un sistema all’avanguardia che consente di regolare la velocità in base alla necessità dell’utilizzatore e possono essere impiegate in modalità interscambiabile. Se si toglie la parte "motorizzata" si trasformano infatti in carrozzine standard. Ma Cancro primo aiuto continuerà a supportare la sanità valtellinese. Nel corso della mattinata, infatti, l’amministratore delegato di Cancro primo aiuto Flavio Ferrari ha annunciato "una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una tomosintesi mammaria da destinare all’Asst Valtellina, un mammografo 3D capace di aumentare la sensibilità diagnostica rispetto agli strumenti tradizionali". Il direttore generale dell’Asst Valtellina e Alto Lario Ida Ramponi ha consegnato a Flavio Ferrari una targa per ringraziare Cancro primo aiuto per la costante vicinanza e il prezioso sostegno.