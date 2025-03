Vuoi lavorare nel turismo valtellinese? Via ai corsi di formazione

Morbegno, 21 marzo 2025 – Si scrive VALT, si legge Valtellina Appetibile al Lavoro Turistico: questo il nome dei corsi completamente gratuiti per disoccupati presentati ieri alla sede Enaip di Morbegno e che saranno attivati a partire dai mesi di aprile e maggio.

L’iniziativa, nata nell’ambito del Patto Territoriale per le Competenze, l’Orientamento e il Lavoro in Provincia di Sondrio, nasce con l’obiettivo di formare, ma soprattutto di riqualificare figure professionali molto richieste dal settore turistico valtellinese, con un occhio particolare a quei dettagli che, se si tratta di accoglienza in strutture di un certo livello, ma più in generale in località di vacanza che desiderino lasciare un buon ricordo di sé, sono sempre più importanti da assicurare a una clientela ormai abituata, quando si tratta di servizi, a ragionare per “recensioni” dal cappuccino alla disponibilità della reception, dal menu alle attrazioni.

I corsi sono rivolti a disoccupati di età compresa tra i 18 e i 64 anni e prevedono una durata complessiva di 250 ore per Cameriere di Sala (che partirà ad aprile a cura di IAL, Morbegno) e Addetto alla Reception (da maggio, a cura di Enaip), e di 200 ore per Chef di Livello Elevato (a cura di APF Valtellina, Sondalo) e Direttore d’Albergo (lezioni in presenza, formazione a distanza e tirocinio a cura di ITS Academy Agroalimentare, Sondalo), in entrambi questi ultimi due casi, che prenderanno il ia in maggio, anche con possibilità di convitto gratis.

Nel pomeriggio ogni ente di formazione ha avuto a disposizione un’aula proprio per illustrare nel dettaglio le caratteristiche del proprio corso: ore totali, modalità di fruizione, programma e materie delle lezioni, opportunità di tirocinio, attestato di competenza rilasciato al termine del percorso formativo. Il Settore Mercato del Lavoro della Provincia di Sondrio ha inviato comunicazioni via mail e SMS ai disoccupati potenzialmente interessati e anche le agenzie di formazione si sono attivate con i propri canali per raggiungere il maggior numero possibile di candidati.