Commercio e Turismo. Yuri Dolzadelli nominato presidente

Yuri Dolzadelli guiderà la nuova squadra della Bassa Valtellina per l’Unione Commercio e Turismo. Prende il posto di Mario Rovagnati. Al suo fianco , nei prossimi cinque anni, sarà impegnata la vice presidente Cristina Tarabini (nella foto). "Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato – il primo commento di Dolzadelli – e rivolgo un sentito grazie al presidente uscente Mario Rovagnati che molto si è impegnato per il bene della nostra associazione mandamentale".