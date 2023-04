Comics, cosplay e giochi al Como Fun Festival

Un fine settimana da non perdere quello che inizia domani per tutti gli appassionati di manga, fumetti e del mondo fantasy, protagonista nei padiglioni di Lariofiere grazie alla seconda edizione del Como Fun Festival.

La manifestazione, dedicata ai comics, il cosplay e i giochi, già lo scorso anno registrò il tutto esaurito e anche quest’anno si presenta nella formula ormai consolidata che prevede, accanto agli stand dedicati ai fumetti, i giochi elettronici e i gadget, anche tanti spazi in cui sfidarsi con le console vintage e le postazioni da sala giochi.

Molto attesa l’esibizione di Cristina D’Avena, interprete della maggior parte delle colonne sonore dei cartoon degli anni ’80 e ’90, protagonista sul palco del Como Fun domenica pomeriggio alle 18.30 per un concerto che promette davvero di scatenare grandi e piccini.

A far compagnia ai visitatori sabato e domenica saranno naturalmente i cosplayer con i loro costumi ispirati ai personaggi dei manga. Per gli appassionati di comics, invece, da non perdere le sessioni con trenta fumettisti, veri e propri artisti che realizzeranno in diretta le loro tavole e le personalizzeranno a seconda delle richieste de fan.

Il salone è aperto dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni di età, per gli adulti il biglietto è in vendita a 12 euro, i ragazzi spendono 11 euro.

Roberto Canali